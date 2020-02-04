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Alt Ligler bugün 15:00'da
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ALT LİGLER BUGÜN 15:00'DA

Klasspor TV'de her Salı yayınlanan Alt Ligler programında Mert Dokuzoğlu ve Gökalp Metin, 2.Lig ve 3.Lig Ankara takımlarının oynadıkları ve oynayacakları maçları değerlendiriyor.

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#klasspor #altligler Alt ligler programında bu hafta Hacettepespor'un Kırklarelispor mağlubiyeti, Bakspor'un Anadolu Selçukspor'u 3-1 mağlup etmesi ve düşme potasından kurtuluşu, Ankara Demirspor'un liderliğine devam etmesi, Etimesgut Belediyespor'un Kahramanmaraşspor mağlubiyeti, Çankaya FK'nın Şile Yıldızspor beraberliği ve Altındağ Belediyespor'un 1954 Kelkitspor'a 2-0 mağlubiyeti ve kulüpte yaşanılan değişimler Alt Ligler'de konuşulacak. Alt liglerde mücadele eden Ankara takımlarının konuşulduğu tek program Alt Ligler bugün sizlerle. 

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