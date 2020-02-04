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Altındağ Spor'da umutlu bekleyiş
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ALTINDAĞ SPOR'DA UMUTLU BEKLEYİŞ

Altındağ Spor'da umutlu bekleyiş

Altındağ Belediyesi'nin, Altındağ Spor'a kulüp tesislerini boşaltması için dün bir ihtar gönderdiği ve takımın bugün Karapürçek'teki tesislerden tahliye edilmesini istediği öğrenildi.

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Kulüp, belediye yetkililerinden sezon sonuna kadar tesisi kullanmalarına izin vermelerini talep etti.

Ancak Altındağ Belediyesi yetkililerinin bu isteğe olumlu yaklaşmadığı ve tesislerin bugün teslim alınacağı belirtildi.

Konunun, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın masasında olduğu ve nihai kararı onun vereceği gelen bilgiler arasında yer aldı.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen kongreyle isim değişikliğine giden ve Altındağ Spor adını alan kulüpte, umutlu bekleyiş devam ediyor.

 

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