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Hentbolda Türkiye Kupası heyecanı
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HENTBOLDA TÜRKİYE KUPASI HEYECANI

Hentbolda Türkiye Kupası heyecanı

Erkekler hentbolda Türkiye Kupası heyecanı başlıyor. Başkent ekibi Spor Toto, çeyrek final rövanş maçında yarın Beykoz Belediye ile karşılaşacak.

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Erkekler hentbolda heyecan Türkiye Kupası karşılaşmalarıyla devam ediyor.

Çeyrek final rövanş maçında Spor Toto, Beykoz Belediye’ye konuk oluyor.

İlk karşılaşmada 31-30 mağlup olan Spor Toto, rövanş maçında kazanmayı hedefliyor.

Beykoz Belediye, ligde 9 galibiyet 1 yenilgi ile liderlik koltuğunda oturuyor.

8 galibiyet, 2 mağlubiyeti yer alan Spor Toto ise 3'üncü sırada bulunuyor.

Heyecan dolu rövanş maçı saat 15.00'te başlayacak.

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