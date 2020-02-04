Hentbolda Türkiye Kupası heyecanı

Erkekler hentbolda heyecan Türkiye Kupası karşılaşmalarıyla devam ediyor.
Çeyrek final rövanş maçında Spor Toto, Beykoz Belediye’ye konuk oluyor.
İlk karşılaşmada 31-30 mağlup olan Spor Toto, rövanş maçında kazanmayı hedefliyor.
Beykoz Belediye, ligde 9 galibiyet 1 yenilgi ile liderlik koltuğunda oturuyor.
8 galibiyet, 2 mağlubiyeti yer alan Spor Toto ise 3'üncü sırada bulunuyor.
Heyecan dolu rövanş maçı saat 15.00'te başlayacak.
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Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
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