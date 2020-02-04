Kasımpaşa maçında yeni transferler ne yaptı?

MKE Ankaragücü, Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay ve yeni transferleriyle Eryaman Stadyumu'nda Kasımpaşa'yı ağırladı. 7'nci dakikada Thiam'ın golüyle geriye düşen Ankaragücü, 50'nci dakikada yeni transfer Gerson Rodrigues'in penaltıdan attığı golle sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Ankaragücü 14 puana yükselirken, Kasımpaşa 16 puana yükseldi. Sarı lacivertliler, son 5 maçta 4'üncü beraberliğini almış oldu. Kasımpaşa, en çok zorlandığı deplasmandan yine galip ayrılamadı. ( 6 beraberlik, 4 mağlubiyet )
YENİ TRANSFERLER NE YAPTI?
Gerson Rodrigues: 90 dakika sahada kaldı, 72 kez topla buluştu, %72,5 pas isabeti, 2 orta, 3 şut pası, 2 şut, 2 isabetli şut, 1 gol
Lukasik: 90 dakika sahada kaldı, 55 kez topla buluştu, %85,4 pas isabeti, 1 orta, 2 top kapma, 7 ikili mücadele kazanma, 4 kazandığı ikili mücadele
Saba Lobzhanidze: 78 dakika sahada kaldı, 43 kez topla buluştu, %73,9 pas isabeti, 3 orta, %33,3 orta isabeti, 1 şut pası, 2 şut, 2 top kapma, 10 ikili mücadele, 4 kazandığı ikili mücadele
Konrad Michalak: 12 dakika sahada kaldı, 10 kez topla buluştu, %71,4 pas isabeti
HABER: Mert Dokuzoğlu
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