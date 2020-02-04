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Türk Telekom, SIG Strasbourg'a konuk oluyor
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TÜRK TELEKOM, SIG STRASBOURG'A KONUK OLUYOR

Türk Telekom, SIG Strasbourg'a konuk oluyor

Türk Telekom, FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki 14. ve son maçında yarın SIG Strasbourg ile karşı karşıya gelecek.

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Strasbourg kentinde oynanacak maç TSİ 22.00'de başlayacak.

Türk Telekom, gruptan çıkmayı daha önce garanti altına almıştı. Gruptaki 13 karşılaşmanın 10'unda da galibiyet elde eden Türk Telekom zirvede yer alırken, 4 galibiyet elde eden rakibi SIG Strasbourg 7. sırada bulunuyor.

İki ekip arasında Ankara'da oynanan karşılaşmada SIG Strasbourg, 83-75 skorla galip gelmişti.

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