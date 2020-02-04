Türk Telekom, SIG Strasbourg'a konuk oluyor

Strasbourg kentinde oynanacak maç TSİ 22.00'de başlayacak.
Türk Telekom, gruptan çıkmayı daha önce garanti altına almıştı. Gruptaki 13 karşılaşmanın 10'unda da galibiyet elde eden Türk Telekom zirvede yer alırken, 4 galibiyet elde eden rakibi SIG Strasbourg 7. sırada bulunuyor.
İki ekip arasında Ankara'da oynanan karşılaşmada SIG Strasbourg, 83-75 skorla galip gelmişti.
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Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
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