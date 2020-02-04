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Ankaragücü, olağanüstü genel kurula gidiyor
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ANKARAGÜCÜ, OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULA GİDİYOR

Ankaragücü, olağanüstü genel kurula gidiyor

Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü, yarın olağanüstü genel kurula gidiyor.

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Ankaragücü, yarın olağanüstü genel kurul düzenleyecek. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "dernek tüzüğünün ilgili maddelerinde ihtiyaç duyulan değişikliklerin görüşülerek tüzük tadilatının yapılması" ifadelerine yer verildi.

Olağanüstü genel kurul, yarın saat 14.00’te Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde yapılacak. Çoğunluğun sağlanamaması durumunda ise toplantı, 12 Şubat Çarşamba günü aynı yerde ve saatte gerçekleştirilecek.
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