Ankaragücü, olağanüstü genel kurula gidiyor

Ankaragücü, yarın olağanüstü genel kurul düzenleyecek. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "dernek tüzüğünün ilgili maddelerinde ihtiyaç duyulan değişikliklerin görüşülerek tüzük tadilatının yapılması" ifadelerine yer verildi.
Olağanüstü genel kurul, yarın saat 14.00’te Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde yapılacak. Çoğunluğun sağlanamaması durumunda ise toplantı, 12 Şubat Çarşamba günü aynı yerde ve saatte gerçekleştirilecek.
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