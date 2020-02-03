Gençlerbirliği'nde Trabzonspor çalışmaları başladı

Hafta sonu Ankara’da Trabzonspor’u konuk edecek olan Gençlerbirliği, akşam saatlerinde İlhan Cavcav Tesisleri’nde yaptığı yenileme antrenmanıyla günü tamamladı.

Isınma hareketleri ve dar alanda top kapma oyunu oynayan futbolcular daha sonra yarı sahada üç kaleli gol oyunu oynadı.