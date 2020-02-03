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Gençlerbirliği'nde Trabzonspor çalışmaları başladı
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GENÇLERBİRLİĞİ'NDE TRABZONSPOR ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Gençlerbirliği'nde Trabzonspor çalışmaları başladı

Süper Lig’in 21. haftasında sahasında Trabzonspor’u konuk edecek olan Gençlerbirliği, karşılaşmanın hazırlıklarına İlhan Cavcav Tesisleri’nde başladı.

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Hafta sonu Ankara’da Trabzonspor’u konuk edecek olan Gençlerbirliği, akşam saatlerinde İlhan Cavcav Tesisleri’nde yaptığı yenileme antrenmanıyla günü tamamladı.

Isınma hareketleri ve dar alanda top kapma oyunu oynayan futbolcular daha sonra yarı sahada üç kaleli gol oyunu oynadı.
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