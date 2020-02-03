TFF Başkanı Nihat Özdemir istifa mı etti?

Sosyal medyada Nihat Özdemir’in görevinden istifa ettiğine dair iddia ortaya atıldı. TFF’den bu iddialara şu şekilde açıklama geldi:
“Sosyal medyada yer alan Federasyon Başkanımız Sayın Nihat Özdemir'in istifa ettiğine dair açıklamalar hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Nihat Özdemir ve Yönetim Kurulu görevinin başında olup asılsız iddialara itibar edilmemelidir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Türkiye Futbol Federasyonu”
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