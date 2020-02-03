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BAL'da Ankara takımlarının haftası
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BAL'DA ANKARA TAKIMLARININ HAFTASI

BAL'da Ankara takımlarının haftası

Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden 4 Ankara takımımız bu hafta başarılı sonuçlar aldı.

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Bölgesel Amatör Lig (BAL)'da 6. grupta yer alan 4 Ankara takımı bu hafta önemli maçlara çıktı.  6. Grupta 16. hafta maçlarında, Keçiören Bağlum, Yaylacık Gençlikspor'u 3-0 ile geçti. Çubukspor, Çilimli Belediyespor'u 3-2 mağlup etmeyi başardı. Haymana Belediyespor, deplasmanda Eskişehir Yunusemrespor'u 2-0 devirirken, şampiyonluk adaylarından Ankara TKİspor, Beyköy Belediyespor'u deplasmanda 3-0 gibi farklı sonuçla mağlup etti. 

6. grupta 16. hafta sonunda oluşan puan durumuna göre, TKİ 35 puanla zirvenin 3 puan gerisinde 2'nci sıradaki yerini korudu.  Çubukspor, 26 puanla 5'inci sıraya yükselirken, Keçiören Bağlumspor 23, Haymana Belediyespor ise 22 puanla haftayı kapattı.  

 

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