Ankaragücü 3 eksikle çalıştı

Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Kasımpaşa maçında tam süre alan oyuncular günü yenileme çalışması ile bitirdi.
Diğer futbolcular ise idmana dinamik ısınma ile başladı. Yapılan pas çalışmasından sonra, ana bölümde taktiksel dayanıklılık çalışması yapıldı. Antrenman soğuma hareketleri ile tamamlandı.
Kasımpaşa maçında omzundan sakatlık yaşayan Korcan ile hafif sakatlıklarını bulunan Pazdan ve Orgill yapılan antrenmana katılım gerçekleştirmedi.
Kasımpaşa maçında sarı kart gören Faty cezalı duruma düşerken, Malatyaspor maçında görev almayacak.
Ankaragücü, Malatyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
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