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Ankaragücü 3 eksikle çalıştı
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ANKARAGÜCÜ 3 EKSİKLE ÇALIŞTI

Ankaragücü 3 eksikle çalıştı

Süper Lig'in 21. hafta karşılaşmasında deplasmanda BTC Türk Yeni Malatyaspor ile mücadele edecek olan Ankaragücü, maçın hazırlıklarına Ankaragücü Beştepe Tesislerinde yaptığı idmanla başladı.

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Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Kasımpaşa maçında tam süre alan oyuncular günü yenileme çalışması ile bitirdi.

Diğer futbolcular ise idmana dinamik ısınma ile başladı. Yapılan pas çalışmasından sonra, ana bölümde taktiksel dayanıklılık çalışması yapıldı. Antrenman soğuma hareketleri ile tamamlandı.

Kasımpaşa maçında omzundan sakatlık yaşayan Korcan ile hafif sakatlıklarını bulunan Pazdan ve Orgill yapılan antrenmana katılım gerçekleştirmedi.

Kasımpaşa maçında sarı kart gören Faty cezalı duruma düşerken, Malatyaspor  maçında görev almayacak.

Ankaragücü, Malatyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
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