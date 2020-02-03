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Türkiye Hentbol Federasyonu 44 yaşında
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TÜRKİYE HENTBOL FEDERASYONU 44 YAŞINDA

Türkiye Hentbol Federasyonu 44 yaşında

Türkiye Hentbol Federasyonu 44. kuruluş yıl dönümü kutluyor...

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Türkiye Hentbol Federasyonu, kuruluşunun 44. yılını kutluyor. Prof. Dr. Yaşar Sevim tarafından 4 Şubat 1976 yılında kurulan federasyon, 44. yaşını kutlamanın gururunu yaşıyor.

Biz de Klasspor TV olarak Hentbol Federasyonu'nun yeni yaşını kutluyoruz.

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