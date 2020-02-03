CBL Ankara’da 10. Haftanın Ardından

Normal sezon gruplarında oynanan 4. haftayı Roketsan, Tusaş, Havelsan, ADO, Hacettepe Üni. Tıp Fakültesi, Man ve TC.SSB takımları galibiyetle kapattırken Aselsan'ın Tusaş karşısında aldığı yenilgi sonrasında ligde namağlup unvanlı takım kalmadı.

TED Üniversitesi Prof. Dr. Rüştü Yüce Spor Salonu’nda oynanan 10. hafta maçları sonunda Aselsan takımını 45-71 mağlup ederek rakibine sezonun ilk yenilgisini tattıran Tusaş “Haftanın Takımı” oldu. Tusaş takımının Antrenörü Tolga Güçlü “Haftanın Antrenörü” seçilirken yine aynı takımda yer alan Emre İşler ise 32 dakika sahada kaldığı maçta 20 sayı -5 ribaund-2 asist-1 top çalmalık performansı ile “Haftanın Oyuncusu” oldu.



Haftanın beşinde ise şu isimler yer aldı;

Sinan Savaş (Man)

Serdar Karagüç (TC.SSB)

Burakcan Ekici (Havelsan)

Çağlar Kalkan (ADO)

Berk Yaramış (H.Üni. Tıp.F.)

Haftanın En Farklı Kazanan Takımı: Hacettepe Üni. Tıp (81-33)

Haftanın En Fazla Ribaund Alan Takımı: Hacettepe Üni. Tıp (75)

Haftanın En Çok Asist Yapan Takımı: Roketsan (30)

Haftanın En Çok Top Çalan Takımı: Man (16)

Haftanın En Fazla Hızlı Hücumdan Sayı Üreten Takım: Man (35)

En Fazla Blok Yapan Takım: Aselsan (7)



10.Hafta Maç Sonuçları























HABER: Mert Dokuzoğlu