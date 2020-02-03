OGM Ormanspor evinde galip geldi

Mücadelenin başında Dorukhan Engindeniz, Cevher Özer ve Kikanovic'in basketleriyle 9-0'lık seriyi elde eden OGM Ormanspor, Warren'ın da pota altından skora katkısıyla 5. dakikada 13-4 öne geçti.

Etkili hücumla boyalı alandan sayıları yakalayan OGM Ormanspor, 8. dakikada farkı 16 sayıya yükseltti: 24-8. Başkent ekibi üstün bir oyun sergilediği ilk çeyreği 28-13 önde bitirdi.

İkinci periyoda etkili başlayan Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol, Upshaw'ın liderliğinde farkı 14. dakikada 8 sayıya düşürmeyi başardı: 31-23. Periyodun dengeli geçen kalan bölümünde konuktakımın savunmasını dış atışlarla aşmaya çalışan OGM Ormanspor, Dorukhan'ın 20 sayıyla oynadığı ilk yarıyı 49-41 üstün tamamladı.

Üçüncü periyotta iyi savunmasına devam eden konuk takım, Andrews ve Saffold ile sayı üreterek karşılaşmaya ortak oldu. İstanbul ekibi, çeyreğin son dakikasında farkı bir sayıya düşürürken, son periyot 62-61’lik skorla başladı.

Final periyodunun ilk bölümü karşılıklı basketlerle devam etti. Daha sonra tempoyu artıran Ankara temsilcisi, 36. dakikada Kikanovic'in smaç basketiyle skoru 76-70 yaptı. Geriye kalan bölümde skor üstünlüğünü sürdürmeyi başaran OGM Ormanspor, karşılaşmada 84-75 galip geldi.