Süper Lig'de puan durumu

Ligin 20. hafta karşılaşmasında konuk ettiği Gençlerbirliği’ni 3-1 mağlup eden Medipol Başakşehir, ikinci sıranın sahibi oldu. Süper Lig’de 16 maçlık yenilmezlik serisi geçen hafta oynanan Fenerbahçe maçında sona eren turuncu-lacivertli takım, Gençlerbirliği galibiyetiyle puanını 39’a yükseltti.

Yeni teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde ilk karşılaşmasına çıkan Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-1 yendi ve zorlu deplasmanda 3 puanı alan taraf oldu.

Haftanın en önemli karşılaşmasında ise Trabzonspor, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti ve 38 puanla 3. sırada yer aldı. 37 puanda kalan Fenerbahçe ise 4. sırada bulunuyor.

Ankaragücü sahasında, Kasımpaşa ile 1-1 beraber kaldı. Alınan bu sonuçla puanını 16’ya yükselten Kasımpaşa, 16. Sırada kaldı. Ankaragücü ise puanını 14’e çıkartarak, 17. Sırada yer aldı.

Gaziantep FK’ye 5-1 yenilen Demir Grup Sivasspor, şampiyonluk yarışında önemli üç puan kaybı yaşadı. Bu sezon Çaykur Rizespor ve Galatasaray’ın ardından Gaziantep FK ile üçüncü mağlubiyetini alan kırmızı-beyazlılar, puanını yükseltemedi.

Sivasspor'un puan kaybı yaşadığı haftada Kayserispor'u 4-1 yenen Galatasaray, üst üste 4. galibiyetini elde etti. Ligin ikinci yarısına 10 puan geride başlayan sarı-kırmızılı ekip, lider Sivasspor'la farkı 5'e düşürdü.