Haftanın Nabzı bu akşam saat 20.00'de

Süper Lig’in 20. haftasında Gençlerbirliği deplasmanda Başakşehir’e 3-1 mağlup oldu. Bir diğer Başkent ekibi ise sahasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalarak 1 puanın sahibi oldu.

TFF 1. Lig’de Keçiörengücü sahasında Adana Demirspor’a 3- 1 mağlup olurken, Osmanlıspor deplasmanda Adanaspor’a 3-1 yenildi.

Ankaragücü’nün yeni transferleri ve yeni teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay’ın ve Ankara sporunda yaşanan tüm gelişmeler Klasspor TV Genel Yayın Yönetmeni Bülent Atlas ve teknik direktör Müjdat Yalman’ın yorumlarıyla bu akşam 20.00’de Klasspor TV’de…

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