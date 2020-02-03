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Halkbank'ın rakibi Spor Toto
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HALKBANK'IN RAKİBİ SPOR TOTO

Halkbank'ın rakibi Spor Toto

AXA Sigorta Efeler Liginde 16.hafta karşılaşmaları yarın (4 Şubat, Salı) başlıyor.

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Ankara, bir haftada ikinci kez derbi karşılaşmasına sahne olacak ve Halkbank Spor Toto ile karşılaşacak. Başkent Voleybol Salonunda oynanacak mücadele, saat 13:30’te başlayacak. Bu önemli mücadele TRT Spor2’den canlı olarak yayınlanacak.

Yoğun maç trafiği

AXA Sigorta Ligindeki yoğun maç trafiğinin arasına Ankara’da Polonya’nın Jastrzebski Wegiel takımı ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçını da sokan Halkbank’ta hedef galibiyet elde etmek.

7 günde üçüncü kez zorlu bir mücadeleye çıkacak olan Mavi-Beyazlı ekipte Kaptan Hasan Yeşilbudak yorgun ama inançlı olduklarını dile getirdi. Üzerlerinden atamadıkları şanssızlığı bu kez kırmak istediklerini belirten deneyimli oyuncu, iyi bir oyunca üç puana ulaşmak istediklerini vurguladı.

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