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"O TOP BURAYA GELECEK!"

"O top buraya gelecek!"

Ankaragücü'nün Kasımpaşa'yı konuk ettiği maçta ilginç bir an yaşandı.

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Ankaragücü'nün Kasımpaşa'yı konuk ettiği maçta ilginç bir an yaşandı.

Mücadelenin 48. dakikasında yerde kalan Dever Orgill, penaltı kararı çıkana kadar beyaz noktadan ayrılmadı.

Ankaragücü'nün Kasımpaşa'yı ağırladığı kritik mücadelenin 48. dakikasında başkent ekibinin golcüsü Orgill, ceza sahası içinde yerde kaldı ve penaltı bekledi ancak hakem Halil Umut Meler devam kararı verdi.

Penaltı noktasından kalkmadı

Pozisyonun penaltı olduğundan oldukça emin olan Jamaikalı golcü, VAR incelemesi sırasında penaltı noktasına gidip oturdu.

(Fotoğraflar beIN Sports'tan alınmıştır.)

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