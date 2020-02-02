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Kasımpaşa cephesi puan aldığından mutlu...
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KASIMPAŞA CEPHESİ PUAN ALDIĞINDAN MUTLU...

Kasımpaşa, puan durumundaki en yakın rakibi Ankaragücü'nden deplasmanda 1 puan kopardı.

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Karşılaşma sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kasımpaşa teknik sorumlusu Erkan Çoker: “İki takımı için de hayati önem taşıyan maçtı. Golü çok çabuk bulduk ilk yarı hakimiyet bizdeydi ikinci golü de bulduk ancak VAR’dan döndü. Biz 3 puanı hedefledik ama puansız dönmeyeceğimizden emindik. Rakip analizi yaptık ve uzun oynadıklarınıbildiğimiz için ona göre tedbirimizi aldık. Kesin pozisyon vermedik ama hata da yaptık. Bireysel hatayla maç berabere bitti. Buradan puansız dönmediğimiz için sevinçliyim.” açıklamalarında bulundu

Haber: Selin Kanat
Video: Bülent Atlas
Kurgu: Emre Uysal

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