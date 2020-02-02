Akçay: Teslim olmayacağız!

Yeni teknik direktörü ve yeni transferleri ile ilk kez sahaya çıkan Ankaragücü, taraftarın 3 puan hasretini dindiremedi.

Peşpeşe oynadığı rakiplerden 6 puan kaybeden Ankaragücü'nde teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, Kasımpaşa maçı sonrası hem değerlendirmelerde bulundu hem de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Takımın ligde kalacağına inandığını söyleyen tecrübeli teknik adamın açıklamasından satırbaşları...

Her iki takım için de zor bir müsabakaydı. Yeni transferlerimizle kazanmak istediğimiz bir maçtı ama berabere kaldık. Geleceğe umutla bakma duygularımız gelişti. Takımın eksiklerini sizlerde görüyorsunuz önümüzdeki zamanda eksikleri gidereceğiz. Sorunları zekayla çözeceğiz, fiziki olanları da antrenmanlarla çözmeye çalışacağız.

Ankara ve Ankaragücü için en iyi olanı yapmaya çalışacağız. Uyum sorunuyla karşılaşabilir ama bunu aşarız. Birbirine yakın taktiklerle, anlayışlarla oynuyoruz bu yüzden zor olmayacaktır. Türkiye de doğaçlama daha fazladır. Uyum sorununu tamamiyle çözemeyiz ama çözmeye çalışacağız. Umut tükendiğinde siz de tükeniyorsunuz. Ankaragücü kümede kalacak diyorum. Teslim olmayacağız. Takımda geliştirilmesini istediğim birçok oyuncu var. Transferleri yönetimle birlikte yaptık ve sorumluluğu hep birlikte aldık. Yönetime ve izlemede bulunan arkadaşlara ayrıca teşekkür ediyorum. Üst düzeyde takımların bile çözemediği sorunları çözdük. Ben şahsım ve teknik heyet kalmak için elimizden geleni yapacağız. Kasımpaşa’nın kalecisi Fatih ile maç sonunda geçmişteki anılarımızı konuştuk. Beraberlikle ayrılsak da onu görmek güzeldi.

Haber: Selin Kanat

Video: Bülent Atlas

Kurgu: Emre Uysal