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Akçay: Teslim olmayacağız!
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AKÇAY: TESLİM OLMAYACAĞIZ!

Akçay: Teslim olmayacağız!

Ankaragücü evinde Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşma sonrası Ankaragücü teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay'ın açıklamaları...

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Yeni teknik direktörü ve yeni transferleri ile ilk kez sahaya çıkan Ankaragücü, taraftarın 3 puan hasretini dindiremedi.

Peşpeşe oynadığı rakiplerden 6 puan kaybeden Ankaragücü'nde teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, Kasımpaşa maçı sonrası hem değerlendirmelerde bulundu hem de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Takımın ligde kalacağına inandığını söyleyen tecrübeli teknik adamın açıklamasından satırbaşları...

Her iki takım için de zor bir müsabakaydı. Yeni transferlerimizle kazanmak istediğimiz bir maçtı ama berabere kaldık. Geleceğe umutla bakma duygularımız gelişti. Takımın eksiklerini sizlerde  görüyorsunuz önümüzdeki zamanda  eksikleri gidereceğiz. Sorunları zekayla çözeceğiz, fiziki olanları da antrenmanlarla çözmeye çalışacağız.

Ankara ve Ankaragücü için en iyi olanı yapmaya çalışacağız. Uyum sorunuyla karşılaşabilir ama bunu aşarız. Birbirine yakın taktiklerle, anlayışlarla oynuyoruz bu yüzden zor olmayacaktır. Türkiye de doğaçlama daha fazladır. Uyum sorununu tamamiyle çözemeyiz ama çözmeye çalışacağız. Umut tükendiğinde siz de tükeniyorsunuz. Ankaragücü kümede kalacak diyorum. Teslim olmayacağız. Takımda geliştirilmesini istediğim birçok oyuncu var. Transferleri yönetimle birlikte yaptık ve sorumluluğu hep birlikte aldık. Yönetime ve izlemede bulunan arkadaşlara ayrıca teşekkür ediyorum. Üst düzeyde takımların bile çözemediği sorunları çözdük. Ben şahsım ve teknik heyet kalmak için elimizden geleni yapacağız. Kasımpaşa’nın kalecisi Fatih ile maç sonunda geçmişteki anılarımızı konuştuk. Beraberlikle ayrılsak da onu görmek güzeldi.

Haber: Selin Kanat
Video: Bülent Atlas
Kurgu: Emre Uysal
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Serdar06
2 Şubat 202017:31
Sen git üstad yazarlık yap.Hikaye anlatma.Orta alan yoktu.Kadımpaşanın hücumcuları becerikli olsa 5lik olurduk.Bu takım ümit vermedi. Yeni gelen lukasik ağır ve hantal.Ben ondan iyi koşarım.Faty sahanın en iyilerindendi.Rodrigez tüm topları ezdi sen de seyrettin.Ona pas vermesini söyle. Orgil çok güçsüz ve ruhsuz.Alihanı oynat.yeni gelen orkanı oynat.Fazla kredinin yok.Malatyayı yenemezsek istifa et.Pek ışık vermiyorsun
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