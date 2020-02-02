Ankaragücü galibiyete hasret...

Süper Lig’in 20. haftasında haftasında Ankaragücü, sahasında Kasımpaşa’yı ağırladı.

Ligin 20. Hafta maçında Ankaragücü, Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma 1-1 sona erdi. Maçı Halil Umut Meler yönetti. Yardımcıları ise Bahattin Duran ve İlker Tapkap yaptı.

Takımların ilk 11’leri:

Ankaragücü: Korcan, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Tiago, Pinto, Sedat, Daniel Lukasik, Oscar Scarione, Saba Lobzanidze, Gerson Rodrigues, Orgill

Kasımpaşa: Fatih, Hadergjonaj, Meriah, Brecka, Haddadi, Mickeal Tırpan, Tarkan, İlhan Depe, Quaresma, Ndongala, Thiam

Karşılaşmanın önemli dakikaları

Maçın 7. Dakikasında konuk ekipten Haddadi’nin ortasına düzgün bir kafa vuruşu yapan Thiam skoru 1-0 yaptı.

13. dakikada Kasımpaşa, Thiam ile ikinci golü buldu. Ancak gol ofsayt gerçekçesiyle iptal edildi.

Dakika 20’de Kasımpaşa’da Quaresma’nın vuruşunda top barajdan döndü.

22. dakikada Tarkan Serbest rakibine yaptığı sert müdahelenin ardından sarı kart gördü.

Ankaragücü, 27. dakikada gole çok yaklaştı. Origill’in yaptığı vuruş direkten döndü.

Kasımpaşa’da Thiam, Ankaragücü’nde Gerson Rodrigues şu ana kadar en etkili oynayan isimlerdi.

İlk yarı 1-0 Kasımpaşa üstünlüğüyle sona erdi.

Başkent ekibi ikinci yarıya hızlı başladı. Lobzhanidze’nin vuruşu direkten döndü pozisyonun devamında Origill yerde kaldı. Hakem VAR’a gitti ve penaltı kararı verdi. Rodrigues, penaltıyı gole çevirmeyi başardı. Ankaragücü skora eşitliği getirdi. Skor: 1-1

55.dakikada 7 numaralı oyuncu Oscar oyundan çıkarken , 23 numara İlhan Parlak oyuna dahil oldu.

Quresma’nın serbest vuruşunu 58. dakikada kaleci Korcan, 90’dan çıkardı.

Karşılaşmanın 67. dakikasında İlhan Parlak’ın şutu üstten auta çıktı.

73. dakikada Ankaragücü’nün başarılı kalecisi Korcan sakatlık yaşadı. 75. dakikada oyuna kaldığı yerden devam etti.

Maçın 76. dakikasında Ankaragücü’nden Faty sarı kart gördü.

Konuk ekipten Querasma ve ev sahibi takımdan Orgill 83. dakikada sarı kart gördü.

93. dakikada sarı-lacivertli ekipte Kulusic sarı kart gören isim oldu.