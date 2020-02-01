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Efeler kıyasıya mücadele etti
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EFELER KIYASIYA MÜCADELE ETTİ

Efeler kıyasıya mücadele etti

Başkent Voleybol Salonu, iki Ankara efesinin mücadelesine sahne oldu.

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 Axa Sigorta Efeler Ligi 15 haftasında oynanan Ankara derbisinde Halkbank, Ziraat Bankası’nı 3-2 mağlup oldu. Karşılaşma dengeli başladı. İki takım da karşılıklı hatalar yapınca sayı dengesi bozulmadı. Manşet ve serviste çok hata yapmaya başlayan Halkbank, rakibinin farkı açmasına engel olamadı. Set 25-18’le Ziraat Bankası’na gitti: 1-0 İkinci sete çok etkili bloklarla başlayan Halkbank oldu. Servis ve ataktahata yapmayan Mavi-Beyazlılar 8-3 öne geçtiğinde rakip molası geldi. Toparlanan Kırmızı-Beyazlılar 9-9’da beraberliği buldu. Bloklarla oyunayeniden dönen Halkbank teknik molaya 12-9 önde girdi. Bundan sonraoyun üstünlüğü iki takım arasında gitti geldi. Skor üstünlüğünü rakibine hiç kaptırmayan Halkbank seti 25-22 alarak skoru 1-1’e getirdi.Üçüncü sette köşelerden yüzdeli hücum yaparak başlayan Halkbank, son üç sayıdaki basit defans hataları nedeniyle teknik molaya 12-11 geridegirdi. Halkbank’ta basit hatalar devam edince seti 25-20 alan ZiraatBankası 2-1 öne geçti.Dengeli karşılıklı sayılarla başlayan dördüncü setin teknik molasına 12-11 Ziraat Bankası önde girdi. Moladan sora rakibin ihataya yapmaya zorlayan Halkbank üst üste 4 sayı aldı. Ziraat Bankası’nın yetişme çabaları yetmedi. Daha çok isteyen Halkbank 25-18’le 2-2’yi yakaladı. Karar setinde iki takım da büyük mücadele gösterdi. Saha değişiminde Ziraat Bankası’nın 8-7’lik üstünlüğü vardı. Heyecan fırtınası şeklinde geçen seti 15-13 alan Ziraat Bankası, maçı da 3-2 kazanmayı başaradı.

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