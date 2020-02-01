Serkan Özbalta'dan gol sitemi

"GOL ATMA SIKINTIMIZ VAR"

Keçiörengücü, Aktepe'de üst üste ikinci yenilgisini yaşarken, maç sonu Teknik Direktör Serkan Özbalta gol atmada sıkıntıları olduğuna dikkati çekerek, "Sezonun ilk yarısını ilk 3'te bitiren Keçiörengücü, iyi bir hazırlık dönemi geçirdi. Sezonu ilk 6'da tamamlamak amacımız var. Sezon başı ve devre arası böyle bir takımın temellerini atmaya çalıştık. Bu dönemsel bir süreç ve gol atmakta ciddi sıkıntılarımız var. Tahminim 6-7 net pozisyonumuz var ki rakibimiz Adana Demirspor gibi çok kaliteli oyunculardan kurulu, ciddi bir rakipti. Kazanacağımıza çok inanmıştık, sadece rakip çok üstümüze geldiğinde takım savunması yapıyoruz. Maç 1-1 iken, Kone'nin kaçırdığı net pozisyon var. Daha sonra şanssız bir gol yedik. Keçiörengücü defansif bir takım diye düşünenler olabiliyor, 16 gol attığımız için ama ofansif takımız" değerlendirmelerinde bulundu.

"YUKARIDAN KOPMAMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Adana Demirspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker ise maç sonu, "İlk yarı tutuk oynadık. İkinci yarı daha ofansiftik. Sahaya da adapte olduğumuzu söyleyemem. 31 puan yaptık, yukarıdan kopmamaya çalışıyoruz. Keçiörengücü'de ciddi bir takım, iyi performans sergiliyorlar. Galip geldiğimiz için mutluyum" dedi.