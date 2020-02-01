Yeni transferler ilk antrenmanlarını yaptı

Süper Lig Cemil Usta Sezonunun 20. Hafta karşılaşmasında Eryaman Stadyumu’nda Kasımpaşa’yı konuk edecek olan MKE Ankaragücü, bu karşılaşmanın hazırlıklarını Beştepe Tesislerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Yapılan antrenmana, takıma yeni transfer edilen oyuncularda katıldı. Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde yapılan antrenman, fonksiyonel ısınma hareketleri ile başladı.Yapılan pas çalışmasının ardından, antrenman 10’a 3 oyunla devam etti. Antrenman kısa sürat koşusu ve yenileme çalışması ile tamamlandı. Ankaragücü'nde sakat oyuncu bulunmazken, Kayserispor maçında kırmızı kart gören Cebrail Karayel ile sarı kart cezalısı durumuna düşen Hector Canteros ve Alihan, Kasımpaşa karşılaşmasında forma giyemeyecek. Kasımpaşa mücadelesi yarın saat 13:30'da Eryaman Stadyumu'nda oynanacak.