Keçiörengücü 3 golle teslim oldu

KEÇİÖRENGÜCÜ 1-3 ADANA DEMİRSPOR

Keçiörengücü, Aktepe Stadyumu'nda zirve mücadelesinde ki rakibi Adana Demirspor'a 3-1 mağlup oldu. Aias Aosman'ın 51. dakikada attığı golle 1-0 geriye düşen Keçiörengücü, bu gole 6 dakika sonra Erdi Dikmen ile cevap verdi. 79'da Erdi bu sefer kendi kalesine gol attı ve Adana Demirspor deplasmanda 2-1 öne geçti. Karşılaşmanın sonlarına doğru risk alan Keçiörengücü, 90. dakikada kalesinde Berk Yıldız'ın attığı golle 3. golü gördü.

AKTEPE'YE NAZAR DEĞDİ

Haftaya 28 puanla giren Adana Demirspor, bu galibiyetle 31 puana yükseldi ve Keçiörengücü'nü geride bıraktı. Başkent ekibi ise 29 puanda kaldı. Ligin ilk devresini 28 puanla 3. sırada noktalayan Keçiörengücü, böylece ikinci devrede çıktığı 3 maçta da galibiyet yüzü göremedi. İkinci devreye Aktepe'de Eskişehirspor mağlubiyetiyle başlayan akbabalar, geçtiğimiz hafta Osmanlıspor ile golsüz berabere kalmıştı. Adana Demirspor mağlubiyetiyle evinde üst üste 2'nci, son 4 maçta 3'üncü yenilgisini alan Keçiörengücü, Aktepe'de 33 maçlık yenilmezlik serisi oluşturmuştu.