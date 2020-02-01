Kimlerle yollar ayrıldı?

Yerli oyunculardan Mehmet Sak ve Hasan Kaya ile yolları ayıran Ankaragücü, yabancı sayısında da sorun yaşadı.

TFF talimatı ile kadrosunda en fazla 14 yabancı oyuncu bulundurabilecek Ankaragücü, gelen transferler ile bu sayının oldukça üstüne çıktı. Geçtiğimiz sezon da benzer sorunu yaşayan Ankaragücü, Faty – El Kabir arasında kalmış ve Faty’nin sözleşmesini TFF’ye bildirmemişti. Transfer dönemi sona erdiği için takım bulamayan Faty sezonun ikinci yarısında futbol oynayamamıştı.

Bu sezon da Ankaragücü’nde benzer sorun devam ediyor. Transfer döneminin son gününde yasağı açtırmayı başarabilen sarı lacivertli kulüpte Moke, Canteros, Sadayev’in yanı sıra yeni transfer olarak görülen Enduka’nın lisansları TFF listesinden düşürüldü.

Dört oyuncu da Ankaragücü’nün sözleşmeli futbolcusu olmasına rağmen sezonun ikinci yarısında takımın formasını giyemeyecek.

PEKİ KADROYA ALINAMAYACAK ENDUKA NEDEN TRANSFER EDİLDİ?

Enduka, Ankaragücü’nden ayrıldıktan sonra hiçbir takım ile anlaşamamıştı. Transfer yasağının kalkmaması durumunda kadroyu güçlendirmek isteyen Ankaragücü yönetimi, zaten sözleşmeden doğan hakları nedeni ile ücretini ödediği, transfer yasağına neden olan Enduka ile görüştü ve sezonun ikinci yarısı için alternatif olarak kadroya kattı. Ekstra bir maliyet oluşturmayan Enduka, takımın transfer yasağını açması sonrası teknik direktör Mustafa Reşit Akçay’ın da onayı ile takım kadrosundan çıkarıldı.

KİMLER KASIMPAŞA MAÇINDA FORMA GİYEBİLECEK?

Ankaragücü’nün son dakika transferlerinden Konrad Michalak dışındaki tüm transferleri Kasımpaşa maçında forma giyebilecek. Polonyalı forvetin transferinin tamamlandığı ancak Rus Futbol Federasyonundan gelen yazısının gecikmesi nedeni ile lisansının yetişmediği belirtildi. Michalak önümüzdeki haftadan itibaren takım kadrosunda yer alabilecek.

Enes Kubat geldi ama…

Ankaragücü’nün eski futbolcularından Enes Kubat’ın takımına dönmesi taraftarları oldukça sevindirmişti. Ancak Enes Kubat bu sezon Ankaragücü forması giyemeyecek. Tercübeli oyuncu sezon sonuna kadar BAK Spor Kulübüne kiraya verildi. Bir diğer yeni transferlerden Suat Kaya ise Bucaspor’a kiraya verildi.

TRANSFER YASAĞI KOMPLE Mİ KALKTI GEÇİCİ Mİ?

Ankaragücü yönetimi bir manada mucizeyi başararak transfer yasağını komple kaldırdı. Ancak kimse kulübün komple rahatladığını düşünmesin. Hala ciddi bir borç yükü ile mücadele eden Ankaragücü yönetiminin önünde sezon öncesi transfer yasağına neden olabilecek 3 dosya daha bulunuyor.

Önümüzdeki günlerde transfer yasağına neden olması beklenen Thomas, Cerci ve Szukala’ın dosyaları henüz sonuçlandırılamadı. Bu kadar büyük sorunu halledebilen Ankaragücü yönetiminin önümüzdeki günlerde bu dosyalardaki sorunları da aşarak gelecek sezona transfer yasağı sorunu ile başlamayacağını tahmin etmek zor olmasa gerek.



KLASSPOR ÖZEL HABER – BÜLENT ATLAS