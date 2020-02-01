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Ankara Demirspor Zirveden inmiyor
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ANKARA DEMİRSPOR ZİRVEDEN İNMİYOR

Ankara Demirspor Zirveden inmiyor

Ankara Demirspor, TFF 2.Lig Kırmızı Grupta 21'inci haftada Utaş Uşakspor'u ağırladı. Sahadan 2-0 galip ayrılan Ankara Demirspor, liderliğini sürdürdü.

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Ankara Demirspor, Utaş Uşakspor'u ağırladığı maçta Mustafa Tahir Babaoğlu'nun attığı 2 gol ile sahadan 2-0 galip ayrıldı ve 2. Lig Kırmızı Grupta 21. haftayı lider kapattı. Goller, 31 ve 60'ıncı dakikalarda geldi. Ankara Demirspor, bu galibiyetle 46 puana yükselerek son 5 maçta 4'üncü galibiyetini elde etmiş oldu. Utaş Uşakspor ise 25 puanda kaldı. Ankara Demirspor, önümüzdeki hafta Pazar günü Sakaryaspor'u ağırlayacak. 

 
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