Ankara Demirspor Zirveden inmiyor

Ankara Demirspor, Utaş Uşakspor'u ağırladığı maçta Mustafa Tahir Babaoğlu'nun attığı 2 gol ile sahadan 2-0 galip ayrıldı ve 2. Lig Kırmızı Grupta 21. haftayı lider kapattı. Goller, 31 ve 60'ıncı dakikalarda geldi. Ankara Demirspor, bu galibiyetle 46 puana yükselerek son 5 maçta 4'üncü galibiyetini elde etmiş oldu. Utaş Uşakspor ise 25 puanda kaldı. Ankara Demirspor, önümüzdeki hafta Pazar günü Sakaryaspor'u ağırlayacak.
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Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
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