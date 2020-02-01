Çankaya FK üstünlüğü koruyamadı

ÇANKAYA FK 2-2 ŞİLE YILDIZSPOR
Etimesgut Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçta Çankaya FK, 15'inci dakikada Fatih Üge ile 1-0 öne geçti. 35'de Murat Türkkan ile eşitliği sağlayan takım Şile Yıldızspor oldu. İlk devre 1-1 sona ererken, 52'de Fatih Üge ile Başkent temsilcisi bir kez daha öne geçti. Burak Göksel'in 75'de attığı gol ile karşılaşma 2-2 sona erdi. Bu sonucun ardından TFF 3.Lig 1. Grupta Çankaya FK, 25 puana yükseldi. Şile Yıldızspor ise 23 puana çıktı. Önümüzde ki hafta Çankaya FK, Pazar günü Anagold 24 Erzincanspor'a konuk olacak.
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