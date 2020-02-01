﻿
Çankaya FK üstünlüğü koruyamadı
﻿
Site İçi Arama
﻿

ÇANKAYA FK ÜSTÜNLÜĞÜ KORUYAMADI

Çankaya FK üstünlüğü koruyamadı

TFF 3.Lig 1. Grupta mücadele eden Çankaya FK, Şile Yıldızspor ile 2-2 berabere kaldı.

624 Okunma

ÇANKAYA FK 2-2 ŞİLE YILDIZSPOR

Etimesgut Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçta Çankaya FK, 15'inci dakikada Fatih Üge ile 1-0 öne geçti. 35'de Murat Türkkan ile eşitliği sağlayan takım Şile Yıldızspor oldu. İlk devre 1-1 sona ererken, 52'de Fatih Üge ile Başkent temsilcisi bir kez daha öne geçti. Burak Göksel'in 75'de attığı gol ile karşılaşma 2-2 sona erdi. Bu sonucun ardından TFF 3.Lig 1. Grupta Çankaya FK, 25 puana yükseldi. Şile Yıldızspor ise 23 puana çıktı. Önümüzde ki hafta Çankaya FK, Pazar günü Anagold 24 Erzincanspor'a konuk olacak.  

 

ETİKETLER #Çankaya FK
OSTİM Stadı Yıkılıyor mu?
Çankaya FK'da Adnan Şentürk Dönemi
Muharrem Canlı istifa etti
Alt Ligler bugün 15.00'da
Çankaya FK 0 - 1 Buca
Alt Liglerde ikinci devre başlıyor
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿