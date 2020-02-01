Ankaragücü, evinde yenilmiyor

MKE ANKARAGÜCÜ - KASIMPAŞA İSTATİSTİKLERİ

MKE Ankaragücü, Süper Lig'de ilk devrede rakibini deplasmanda 1-0 mağlup etmeyi başarmıştı. Ankaragücü, daha önce Kasımpaşa'yı bir sezonda 2 kez mağlup etmeyi başaramamıştı.

Kasımpaşa'nın Süper Lig tarihinde deplasmanda galibiyet alamadan en fazla karşılaştığı rakip Ankaragücü. ( 5 beraberlik, 4 mağlubiyet )

Ankaragücü, Süper Lig'de en son 6'ncı haftada Gençlerbirliği'ni mağlup etti. Bu süreçte Ankaragücü, 5 beraberlik, 8 mağlubiyet aldı.

Kasımpaşa, Süper Lig'de oynadığı son 9 maçın 8'ini kaybetti. Bu süreçte tek galibiyet alan İstanbul ekibi, bu periyotta ligin en az puan toplayan takımı konumunda.

Bu sezon Kayserispor'un (132) ardından, kalesine en fazla şut gelen iki ekip 114 kez ile Kasımpaşa ve 113 kez ile Ankaragücü.

Bu sezon Süper Lig'de penaltıdan en fazla gol yiyen üç takımdan biri Kasımpaşa ( Alanyaspor ve Kayserispor ile birlikte 6 kez ). Ankaragücü ise Alanyaspor ve Sivasspor'un (0) ardından beyaz noktadan en az gol bulan ekip konumunda (1).

2019/20 Süper Lig sezonunda kalesinde en fazla kafa golü gören takım Ankaragücü (8). Kasımpaşa ise şu ana kadar kafayla en az gol bulan iki ekipten biri (1; Gençlerbirliği ile birlikte).

Bu sezon Süper Lig'de Ankaragücü formasıyla en fazla asist yapan oyuncu olan Tiago Pinto (3), bu üç asisti de takımının son üç golünde yaptı.

Kasımpaşa'nın ligde attığı son dört golün üçünü kaydeden Ricardo Quaresma, Süper Lig kariyerinde Ankaragücü'ne karşı sahaya çıktığı dört maçta da gol sevinci yaşayamadı.

2010/11 sezonundan bu yana Ankaragücü'nde görev yapan teknik direktörler (geçici olarak göreve gelenler hariç) Süper Lig'de çıktıkları ilk maçları kazanamıyor (1B 5M).