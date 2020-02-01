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FIFA'dan mail bekleniyor
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FIFA'DAN MAİL BEKLENİYOR

FIFA'dan mail bekleniyor

Devre arası kadrosunu 15 takviye ile güçlendiren MKE Ankaragücü, yeni gelen yabancı futbolcuların lisanslarının çıkarılması için FIFA'dan mail bekliyor.

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Ara transferde transferin en faal kulübü olan Ankaragücü'nde yeni gelen yabancı futbolcuların lisanslarının çıkarılması için FIFA'dan mail bekleniyor. Lisansları henüz çıkmayan Ankaragücü'nün yeni transferleri Gerson Rodrigues, Konrad Michalak, Daniel Lukasik , Ricardo Friedrich ve Milos Stanojevic ile ilgili  FIFA ile yazışmaların son aşamaya geldiği öğrenildi. Bu futbolcular için FIFA'nın kulüpleri ile yazıştığı ve gerekli olurları aldıktan sonra Türkiye Futbol Federasyonu'na lisans verilebilir maili attığı belirtildi. Maillerin bugün gelmesi ve lisansların çıkmasının akşam saatlerini bulacağı ifade edildi. 

 
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