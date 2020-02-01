Her iki takımda da önemli değişiklikler var

ANKARAGÜCÜ'NDEN 15 TAKVİYE

Devre arasında transfer tahtasını açan ve kadrosunu 15 takviye ile güçlendiren MKE Ankaragücü, Süper Lig'de 20'nci hafta maçında kritik bir mücadeleye çıkıyor. Ankaragücü, geride kalan 19 maçta 13 puanla 17'nci sırada yer alıyor. Ankaragücü, devre arasında kadrosunu Gerson Rodrigues, Gelmin Rivas, Saba Lobjanidze, Konrad Michalak, Daniel Lukasik, Ricardo Friedrich, Milos Stanojevic, Orkan Çınar, Atila Turan, Fatih Tultak, Suat Kaya, Ahmet Sun, Enes Kubat, Muhammed Yasir Karabay ve Nduka Ozokwo ile güçlendirdi.

KASIMPAŞA'DA 5 EKSİK

Bu sezon istediği performansı sergileyemeyen Kasımpaşa ise, ligde çıktığı son 9 maçta 8 mağlubiyet ve 1 galibiyet yaşadı. Süper Lig'de oynadığı son 4 müsabakada puan elde edemeyen lacivert-beyazlı ekip, MKE Ankaragücü karşısında kötü gidişe son vermeyi hedefliyor. Ara transfer döneminde kadrosunda önemli değişikliğe giden Kasımpaşa'da 5 futbolcu MKE Ankaragücü karşısında forma giyemeyecek. Lacivert-beyazlı takımda kart cezalıları Haris Hajradinovic ve Aytaç Kara'nın yanı sıra sakatlıkları süren Yusuf Erdoğan, David Pavelka ve Fode Koita müsabakada görev yapamayacak. Kasımpaşa, 15 puanla 16'ncı sırada yer alıyor. Kasımpaşa kadrosunu Tarkan Serbest, Doğucan Haspolat, Gohou, Berk Çetin, Sarlija, Tirpan, Hadergjonaj, Ndongala, Haddadi, Brecka, Anıl Koç, Meriah, Mustafa Ethem Erboğa, Hasan Bilal ile kadrosunu güçlendirdi.

Eryaman Stadı'ndaki karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan karşılaşmayı MKE Ankaragücü 1-0 kazanmıştı.