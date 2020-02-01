Gençlerbirliği maçta neler yaptı?

Gençlerbirliği'nin 3 eksikle çıktığı karşılaşmada Başakşehir'e galibiyeti getiren goller, 8'inci dakikada Crivelli ile 48'inci ve 73'üncü dakikalarda Visca'dan geldi. Gençlerbirliği'nin tek golünü ise 29'uncu dakikada Ayite kaydetti. Bu sonucun ardından son 5 maçtaki 4'üncü galibiyetini alan Başakşehir 39 puana yükselirken, son 4 maçında 3'üncü kez sahadan yenilgiyle ayrılan Gençlerbirliği 21 puanda kaldı.
MAÇTAN İSTATİSTİKLER
Topla oynama yüzdesi Başakşehir %49,7 Gençlerbirliği %50,3
İkili mücadele kazanma Başakşehir %54,2 Gençlerbirliği %45,8
Hava topu Başakşehir %59,5 Gençlerbirliği %40,5
Pas arası Başakşehir 4, Gençlerbirliği 10
Ofsayt Başakşehir 3, Gençlerbirliği 1
Korner Başakşehir 3, Gençlerbirliği 8
Pas Başakşehir 426, Gençlerbirliği 418
Uzun pas Başakşehir 62, Gençlerbirliği 58
Pas isabeti Başakşehir %79,6 Gençlerbirliği %80,1
Rakip yarı sahada pas isabeti Başakşehir %70,9 Gençlerbirliği %70,2
Orta Başakşehir 18, Gençlerbirliği 35
Orta isabeti Başakşehir %33,3 Gençlerbirliği %22,9
Şut Başakşehir 10, Gençlerbirliği 13
İsabetli şut Başakşehir 3, Gençlerbirliği 5
Şut engelleme Başakşehir 3, Gençlerbirliği 3
Ceza sahası dışından şut Başakşehir 3, Gençlerbirliği 6
Ceza sahası içinden şut Başakşehir 7, Gençlerbirliği 7
Şut isabeti Başakşehir %30, Gençlerbirliği %38,5
Top kapma Başakşehir 17, Gençlerbirliği 18
Top kapma başarısı Başakşehir %41,2, Gençlerbirliği %72,2
Uzaklaştırma Başakşehir 20, Gençlerbirliği 15
Faul Başakşehir 11, Gençlerbirliği 13
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