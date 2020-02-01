﻿
Gençlerbirliği maçta neler yaptı?
﻿
Site İçi Arama
﻿

GENÇLERBİRLİĞİ MAÇTA NELER YAPTI?

Gençlerbirliği maçta neler yaptı?

Gençlerbirliği, Başakşehir'e deplasmanda 3-1 mağlup oldu ve 21 puanda kaldı. Karşılaşmada ön plana çıkan istatistikler şu şekilde;

869 Okunma

Gençlerbirliği'nin 3 eksikle çıktığı karşılaşmada Başakşehir'e galibiyeti getiren goller, 8'inci dakikada Crivelli ile 48'inci ve 73'üncü dakikalarda Visca'dan geldi. Gençlerbirliği'nin tek golünü ise 29'uncu dakikada Ayite kaydetti. Bu sonucun ardından son 5 maçtaki 4'üncü galibiyetini alan Başakşehir 39 puana yükselirken, son 4 maçında 3'üncü kez sahadan yenilgiyle ayrılan Gençlerbirliği 21 puanda kaldı.

MAÇTAN İSTATİSTİKLER 

Topla oynama yüzdesi Başakşehir %49,7 Gençlerbirliği %50,3 

İkili mücadele kazanma Başakşehir %54,2 Gençlerbirliği %45,8

Hava topu Başakşehir %59,5 Gençlerbirliği %40,5 

Pas arası Başakşehir 4, Gençlerbirliği 10 

Ofsayt Başakşehir 3, Gençlerbirliği 1 

Korner Başakşehir 3, Gençlerbirliği 8 

Pas Başakşehir 426, Gençlerbirliği 418 

Uzun pas Başakşehir 62, Gençlerbirliği 58 

Pas isabeti Başakşehir %79,6  Gençlerbirliği %80,1 

Rakip yarı sahada pas isabeti Başakşehir %70,9  Gençlerbirliği %70,2 

Orta Başakşehir 18, Gençlerbirliği 35 

Orta isabeti Başakşehir %33,3 Gençlerbirliği %22,9 

Şut Başakşehir 10, Gençlerbirliği 13 

İsabetli şut Başakşehir 3, Gençlerbirliği 5 

Şut engelleme Başakşehir 3, Gençlerbirliği 3 

Ceza sahası dışından şut Başakşehir 3, Gençlerbirliği 6

Ceza sahası içinden şut Başakşehir 7, Gençlerbirliği 7

Şut isabeti Başakşehir %30, Gençlerbirliği %38,5 

Top kapma Başakşehir 17, Gençlerbirliği 18

Top kapma başarısı Başakşehir %41,2, Gençlerbirliği %72,2 

Uzaklaştırma Başakşehir 20, Gençlerbirliği 15 

Faul Başakşehir 11, Gençlerbirliği 13 

 

 

1
Mağlubiyet sonrası açıklamalar
2
Gençlerbirliği, İstanbul'dan puansız döndü
Kırmızı karalardan şaşırtan ilk 11
Başakşehir - Gençlerbirliği istatistikleri
Taşkın Aksoy altyapı konusuna değindi
Eski Gençlerbirlikli Skuletic Sivas ile anlaştı
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
1
Ihtiyar keçi
1 Şubat 202011:54
Bizim özlü bir sözümüz vardır.Haticeye değil neticeye bak diye.Dilerim transfer döneminde oyuncu ihtiyacımız yok diyenler sezon sonu kafalarını taşa vurmazlar.
﻿