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Mağlubiyet sonrası açıklamalar
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MAĞLUBİYET SONRASI AÇIKLAMALAR

Mağlubiyet sonrası açıklamalar

Süper Lig'de 20'inci hafta açılış maçında Gençlerbirliği, Başakşehir'e deplasmanda 3-1 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası Hamza Hamzaoğlu, Ayite ve Sefa açıklamalar yaptı.

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Gençlerbirliği'nde maçın tek golünü kaydeden Ayite, "İlk yarıda golü erken yedik ama çabuk cevap verdik. Gol atmış olmama rağmen fazla bir şey ifade etmiyor bugün için" dedi. 

Gençlerbirliği'nin tecrübeli oyuncusu Sefa Yılmaz ise, "Kötü goller yedik. Sessegnon, Stancu ve Sio eksikliklerini aradık. Bireysel hatalardan dolayı kaybettik" açıklamalarında bulundu. 

"KÖTÜ HATALAR YAPTIK"

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu mağlubiyet sonrası yayıncı kuruluşa verdiği açıklamada, "Kötü hatalar yaptık, kaybettik. Önde oynadık biraz ama kalemize geldiklerinde basit hatalar yaptık. Net vuruşlar yapmamız lazımdı pozisyonlarımızda. Mücadeleden memnunum. Eksikliklerin yerlerini doldurmamız zordu, ama yerlerine oynayan oyuncularda iyi mücadele etti. 2-2'yi bulsak farklı olurdu" ifadelerine yer verdi. 

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