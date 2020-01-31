Osmanlıspor, Adana sınavını geçemedi

TFF 1'nci Lig’in 20’nci haftasında Adanaspor, konuk ettiği Osmanlıspor’u 3-1 mağlup etti. Mücadelenin 16’ncı dakikasındada İrfan Can kale vuruşunda topu Ahmet Dereli’ye gönderdi. Ahmet Dereli kafa vuruşuyla topu Furkan’a indirdi. Furkan’ın ara pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Eren, topu Osmanlıspor kalesinin ağlarına gönderdi. 45+3’üncü dakikada sol kanattan korner kullanan Adanaspor’da Eren topu penaltı noktasına gönderdi. Topa yükselen Ahmet Dereli’nin kafa vuruşunda top kaleciden geri döndü. Dönen topu tamamlayan Ahmet Dereli’nin sert şutunda Adanaspor farkı 2’ye çıkardı. 55’inci dakikada penaltı kullanan Osmanlıspor’da topun başına Mertan geçti. Merdan’ın sağ köşeye yaptığı şutta İrfan topa uzandı ancak başarılı olamadı. Osmanlıspor Mertan’ın golüyle farkı 1’e indirdi. 83’üncü dakikada Adanaspor’un atağında sağ kanatta topla buluşan Savaş, çizgideki Diniz’e topu gönderdi. Diniz derine inerek ortsını yaptı. Penaltı noktası üzerinde topu önünde bulan Mbilla, topu kontrol edip topun dibine girdi ve top kalecinin üzerinden ağlarla buluştu. Başkent ekibi bu hafta da galibiyet yaşayamadı.

