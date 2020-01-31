﻿
Gençlerbirliği, İstanbul'dan puansız döndü
﻿
Site İçi Arama
﻿

GENÇLERBİRLİĞİ, İSTANBUL'DAN PUANSIZ DÖNDÜ

Gençlerbirliği, İstanbul'dan puansız döndü

Süper Lig'de 20'inci haftanın açılış maçında Gençlerbirliği, Medipol Başakşehir deplasmanından 3-1 skorla mağlup ayrıldı.

272 Okunma

Başakşehir'e galibiyeti getiren goller, 8'inci dakikada Crivelli ile 48'inci ve 73'üncü dakikalarda Visca'dan geldi. Gençlerbirliği'nin tek golünü ise 29'uncu dakikada Ayite kaydetti.

Bu sonucun ardından son 5 maçtaki 4'üncü galibiyetini alan Başakşehir 39 puana yükselirken, son 4 maçında 3'üncü kez sahadan yenilgiyle ayrılan Gençlerbirliği 21 puanda kaldı.

Süper Lig'in 21'inci haftasında Gençlerbirliği , evinde Trabzonspor'u konuk edecek.
 
Mağlubiyet sonrası açıklamalar
Kırmızı karalardan şaşırtan ilk 11
Başakşehir - Gençlerbirliği istatistikleri
Taşkın Aksoy altyapı konusuna değindi
Eski Gençlerbirlikli Skuletic Sivas ile anlaştı
1
Maça Çeyrek Kala Bugün 20.00'da
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
1
Tgy
31 Ocak 202022:24
Yanlış kadro tercihi kötü futbol sonuç hüsran taraftar kızgın
﻿