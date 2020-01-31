Gençlerbirliği, İstanbul'dan puansız döndü

Başakşehir'e galibiyeti getiren goller, 8'inci dakikada Crivelli ile 48'inci ve 73'üncü dakikalarda Visca'dan geldi. Gençlerbirliği'nin tek golünü ise 29'uncu dakikada Ayite kaydetti.
Bu sonucun ardından son 5 maçtaki 4'üncü galibiyetini alan Başakşehir 39 puana yükselirken, son 4 maçında 3'üncü kez sahadan yenilgiyle ayrılan Gençlerbirliği 21 puanda kaldı.
Süper Lig'in 21'inci haftasında Gençlerbirliği , evinde Trabzonspor'u konuk edecek.
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Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
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