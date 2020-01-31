İşte yeni transferler...

Site Yorumları

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3 A G 31 Ocak 202022:07 Haydi hayırlısı bu hafta inşallah galibiyetle başlarız da yüzümüz güler bu yıl ligde kalırız başkan emeğiniz ve ugrasiniz için teşekkürler biraz olsun ümidim var ligin başından beri düşeriz gözüyle baktım azda olsa ümitler yeşerdi uğraşan herkese teşekkürler

2 Şakir 31 Ocak 202021:57 Helal olsun. Yönetim hem sözünü tuttu hem de planlı çalışma ile zamana karşı yarışarak sonuca ulaştı. Ankaragücü için çıkş başlıyor. Ara transfer sezonunda yatan hemşerisi için de heyecanlı günler...