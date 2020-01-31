İşte yeni transferler...

Transfer tahtasını açan MKE Ankaragücü, yeni transferleri Ricardo Friedrich, Ahmet Sun, Konrad Michalak, Daniel Lukasik, Enes Kubat, Gelmin Rivas, Nduka Ozokwo, Saba Lobjanidze, Arda Belen, Gerson Rodrigues ve Suat Kaya Ankaragücü formasını giyerek Başkan Fatih Mert ve Faruk Koca ile fotoğraf çektirdi.
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Klasspor TV - Kanal Ankara - Aralık Psikoloji
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