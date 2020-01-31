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İşte yeni transferler...
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İŞTE YENİ TRANSFERLER...

İşte yeni transferler...

MKE Ankaragücü'nün yeni transferleri formayı giydi.

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Transfer tahtasını açan MKE Ankaragücü, yeni transferleri Ricardo Friedrich, Ahmet Sun, Konrad Michalak, Daniel Lukasik, Enes Kubat, Gelmin Rivas, Nduka Ozokwo, Saba Lobjanidze, Arda Belen, Gerson Rodrigues ve Suat Kaya Ankaragücü formasını giyerek Başkan Fatih Mert ve Faruk Koca ile fotoğraf çektirdi.
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3
A G
31 Ocak 202022:07
Haydi hayırlısı bu hafta inşallah galibiyetle başlarız da yüzümüz güler bu yıl ligde kalırız başkan emeğiniz ve ugrasiniz için teşekkürler biraz olsun ümidim var ligin başından beri düşeriz gözüyle baktım azda olsa ümitler yeşerdi uğraşan herkese teşekkürler
2
Şakir
31 Ocak 202021:57
Helal olsun. Yönetim hem sözünü tuttu hem de planlı çalışma ile zamana karşı yarışarak sonuca ulaştı. Ankaragücü için çıkş başlıyor. Ara transfer sezonunda yatan hemşerisi için de heyecanlı günler...
1
ömer
31 Ocak 202021:52
hayırlı olsun başkanımızda sözünü tuttu.tebrikler.inşaallah hayırlı olur. çok topçu alınması bence iyi. alternatifli olur.bu topçuların 5-6 sı tutsa yeter.
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