﻿
Kırmızı karalardan şaşırtan ilk 11
﻿
Site İçi Arama
﻿

KIRMIZI KARALARDAN ŞAŞIRTAN İLK 11

Kırmızı karalardan şaşırtan ilk 11

Süper Lig'in 20'inci hafta mücadelelerinin açılış maçında kadrolar belli oldu.

888 Okunma

 Başkent ekibinde 3 önemli isim açılış maçında kadroda yok. Stancu ve Sessegnon geçirdikleri  sakatlık, Sio ise cezası dolayısıyla kadroya dahil olamadı.  Son maçlarda yedek kulübesinde yer alan Berat Ayberk Özdemir ise bu hafta ilk 11'de.
Kırmızı karalar Başakşehir deplasmanına Nordfeldt, Erdem, Toure, Bjarsmyr, Polomat, Berat, Fabricio, Yasin, Ayite, Candeias, Sefa ilk 11'ile çıkıyor. 
Mağlubiyet sonrası açıklamalar
1
Gençlerbirliği, İstanbul'dan puansız döndü
Başakşehir - Gençlerbirliği istatistikleri
Taşkın Aksoy altyapı konusuna değindi
Eski Gençlerbirlikli Skuletic Sivas ile anlaştı
1
Maça Çeyrek Kala Bugün 20.00'da
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿