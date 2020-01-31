Fatih Mert transferleri açıkladı

MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, TRT Spor'a yaptığı açıklamada, "Ricardo Friedrich, Saba Lobjanidze, Gelmin Rivas, Atila Turan, Konrad Michalak, Gerson Rodrigues, Daniel Lukasik, Orkan Çınar, Milos Stojanovic " futbolcuları transfer ettiklerini açıkladı. Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, Alper Potuk konusunda da "Tüm şartları kabul ettik ancak Alper Potuk ile anlaşamadık" dedi.
Ricardo Friedrich, 26 yaşında, Brezilyalı futbolcu, son olarak Bodo Glimt forması giydi.
Saba Lobjanidze, 25 yaşında sol kanat, Gürcü futbolcu.
Gelmin Rivas, 30 yaşında santrafor, Venezuelalı futbolcu. Son olarak Boston River forması giyiyordu.
Atila Turan, 27 yaşında sol bek, son olarak Kayserispor'da forma giydi.
Konrad Michalak, 22 yaşında sağ kanat, Polonyalı futbolcu, son olarak Akhmat Grozny forması giydi.
Gerson Rodrigues, 24 yaşında santrafor, Lüksemburglu futbolcu, son olarak Dinamo Kiev forması giydi.
Daniel Lukasik, 28 yaşında ön libero, Polonyalı futbolcu, son olarak Lechia Gdansk forması giydi.
Orkan Çınar, 24 yaşında sağ kanat, son olarak Beşiktaş'ta forma giydi.
Milos Stojanovic, 23 yaşında stoper, Sırp futbolcu, son olarak Dobanovci forması giydi.
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