Başakşehir - Gençlerbirliği istatistikleri

Başakşehir, Gençlerbirliği'ne karşı oynadığı son 8 süper lig maçından sadece 1'ini kaybetti. Başakşehir, bu maçlarda 4 galibiyet, 3 beraberlik elde etti. Kırmızı siyahlılar, Başakşehir'e karşı bu süreçte tek galibiyetini 2017/18 sezonunda 1-0 ile aldı.

Gençlerbirliği, Ekim 2012'den bu yana Süper Lig'de Başakşehir'i deplasmanda mağlup edemiyor. ( 1 beraberlik, 3 mağlubiyet )

Başakşehir, evinde oynadığı son 9 maçı kaybetmedi. Bu süreçte 6 galibiyet, 3 beraberlik elde etti. Son 2 karşılaşmayı 9 gol atarak kazandı.

Gençlerbirliği, İstanbul takımlarına konuk olduğu son 15 Süper Lig maçından sadece 1'ini kazandı. ( 2 beraberlik, 12 mağlubiyet ) . Tek galibiyetini bu sezon ligin ilk devresinde Kasımpaşa'yı 2-1 yenerek aldı.

Gençlerbirliği, bu sezon öne geçtiği maçlarda en çok puan kaybeden takım. ( 15 puan )

Başakşehir, 36 puanla ligde 3'üncü sırada bulunuyor. Son 5 maçta 10 puan topladılar. Gençlerbirliği ise 21 puanla 13'üncü sırada yer alıyor. Son 5 maçta 7 puan topladılar.

Ligin ilk yarısında Eryaman'da oynanan maçta Gençlerbirliği, Sio ile öne geçmiş fakat 83'de Demba Ba, 90'da Visca'nın golleriyle maçı 1-2 kaybetmişti.

Mücadelede Gençlerbirliği'nde Sio sarı kart cezalısı, Arda, Stancu ve Sessegnon ise sakatlıkları dolayısıyla forma giyemeyecek. Başakşehir'de ise Berkay ve İrfan Can eksiklikler arasında görünüyor.

Edin Visca, Başakşehir formasıyla Süper Lig'de çıktığı son üç iç saha maçında da gol katkısı yaptı (1 gol, 4 asist ).

Başakşehir forması giydiği son üç Süper Lig maçında da gol atan Demba Ba, daha uzun bir seriyi en son Ocak-Mart 2015 arasında yaşamıştı ( 5 maç ).

Daniel Candeias'ın bu sezon Gençlerbirliği formasıyla Süper Lig'de yaptığı altı gol katkısı da deplasman maçlarında geldi (3 gol, 3 asist ).

Teknik direktörlük kariyerinde Gençlerbirliği'ne rakip olduğu ilk üç Süper Lig maçını kaybeden Okan Buruk, daha sonraki dört karşılaşmayı kaybetmedi ( 2G, 2B ).

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Alper Ulusoy'un düdük çalacağı karşılaşmada, yardımcı hakemler İbrahim Bozbey ile Bilal Gölen olacak. Erkan Engin'in dördüncü hakem olacağı karşılaşmanın VAR hakemi ise Atilla Karaoğlan.