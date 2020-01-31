﻿
Sultanların rakipleri belli oldu
﻿
Site İçi Arama
﻿

SULTANLARIN RAKİPLERİ BELLİ OLDU

Sultanların rakipleri belli oldu

Türkiye Kadın Voleybol Takımı'nın 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki rakipleri belli oldu.

596 Okunma

Uluslararası Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, tarihinde ikinci kez olimpiyatlara katılarak önemli bir başarıya imza atan Türkiye Kadın Voleybol Takımı, Çin, ABD, Rusya, İtalya ve Arjantin ile karşılaşacak. Oyunlarda A Grubu'nda ise Japonya, Sırbistan, Brezilya, Güney Kore, Dominik Cumhuriyeti ve Kenya mücadele edecek.

Grup maçları sonunda ilk 4 sırada yer alan takımlar, çeyrek finale yükselecek. 2020 Olimpiyat Oyunları, 24 Temmuz- 9 Ağustos'ta Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek. Türkiye Kadın Voleybol Takımı, Almanya'yı 3-0'lık setlerle yenerek Tokyo'da olimpiyatlara katılma hakkı elde etmişti.

 

 

ETİKETLER
Mağlubiyet sonrası açıklamalar
Osmanlıspor, Adana sınavını geçemedi
1
Gençlerbirliği, İstanbul'dan puansız döndü
3
İşte yeni transferler...
Kırmızı karalardan şaşırtan ilk 11
Fatih Mert transferleri açıkladı
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿