Sultanların rakipleri belli oldu

Uluslararası Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, tarihinde ikinci kez olimpiyatlara katılarak önemli bir başarıya imza atan Türkiye Kadın Voleybol Takımı, Çin, ABD, Rusya, İtalya ve Arjantin ile karşılaşacak. Oyunlarda A Grubu'nda ise Japonya, Sırbistan, Brezilya, Güney Kore, Dominik Cumhuriyeti ve Kenya mücadele edecek.

Grup maçları sonunda ilk 4 sırada yer alan takımlar, çeyrek finale yükselecek. 2020 Olimpiyat Oyunları, 24 Temmuz- 9 Ağustos'ta Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek. Türkiye Kadın Voleybol Takımı, Almanya'yı 3-0'lık setlerle yenerek Tokyo'da olimpiyatlara katılma hakkı elde etmişti.