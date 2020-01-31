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Taşkın Aksoy altyapı konusuna değindi
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TAŞKIN AKSOY ALTYAPI KONUSUNA DEĞİNDİ

Gençlerbirliği Altyapı Koordinatörü Taşkın Aksoy, Klasspor Tv'de yayınlanan Spor Ankara'nın konuğu oldu. Taşkın Aksoy, tesisleşme konusuna değindi.

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Gençlerbirliği Altyapı Koordinatörü Taşkın Aksoy, Spor Ankara'da altyapıya değindi. Aksoy, "Gençlerbirliği gibi bir kulübe geldim, altyapısı iyi işleyen bir kulüp. Kulübün en önemli avantajı her zaman altyapıyı önemsemesidir. Rahmetli başkanımız İlhan Cavcav olsun, şimdi ki başkanımız Murat Cavcav olsun altyapıya önem veriyorlar. Tesislerde çalışan personellerin hepsi altyapıya kendini adamış, herkes işini severek yapıyor. Çok güzel bir ortam var ve altyapı idarecisi olarak görev yapıyorum. Bizim İtalya'dan, İspanya'dan eskiğimiz yok. Futbola tutkunuz. 1 tane büyük sentetik sahamız, 1 tane 7'ye 7 sentetik sahamız var ama yeterli değil. En iyi tesislere sahibiz ama yeri geliyor sıkışıklı oluyor. Ülkede bunun halledilmesi lazım" dedi. 
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