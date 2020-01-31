Hasan Kartal'a büyük onur

Halen 2. Lig Kırmızı grupta mücadele eden Etimesgut Belediyespor'un da kulüp başkanlığı yapan Çaykur Rizespor başkanı Hasan Kartal, Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından 'Yılın Spor Yöneticisi' seçildi.

Anadolu Yayıncılar Derneği’nin geleneksel medya ödülleri töreninin 5’incisi düzenlendi. Törende 25 kategorinin yanısıra özel ödüller dağıtıldı. Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, "Kulüp yönetimleri görev aldıkları dönemin borçlardan sorumlu olmalı. Başkan; borçların % 60'ından ve de yönetim kurulu üyeleri %40'ından sorumlu olmalı" önerisiyle yılın spor yöneticisi seçildi.

Rizespor Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ. yönetim kurulu başkanı Hasan Kartal ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan aldı.