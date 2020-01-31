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Hasan Kaya 3.Lig'e gitti
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HASAN KAYA 3.LİG'E GİTTİ

Hasan Kaya 3.Lig'e gitti

Transfer yasağını kaldıran MKE Ankaragücü'nde ilk giden isim Hasan Kaya oldu.

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Transfer yasağını kaldıran MKE Ankaragücü'nde kadrodan ilk giden isim genç futbolcu Hasan Kaya oldu.  Hasan Kaya'nın yeni durağı 3. Lig 1. Grup ekiplerinden 24 Anagold Erzincanspor oldu. Erzincanspor'a kiralık giden 24 yaşındaki Hasan Kaya, bu sezon Ankaragücü formasıyla 11 Süper Lig, 1 Türkiye kupası maçına çıktı, gol yada asist katkısı vermedi. 

 

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2
Ben Fero
31 Ocak 202014:23
Olması gereken lige gitmiş hayırlı olsun
1
irfan
31 Ocak 202014:22
hasan ankaragüçlüdür. bence iyi yapmış. takımda yer alamayacağı belli olunca gidip bir takımda oynamak bence daha mantıklı. hayırlı olsun.
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