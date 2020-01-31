Eski Gençlerbirlikli Skuletic Sivas ile anlaştı

Sivasspor, Gençlerbirliği'nde bir süre forma giymiş ve en son Fransa takımı Montpellier'de oynayan Sırp forvet Petar Skuletic ile anlaştı.
Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay Skuletic transferini doğrulayarak, “Camara ve Petar Skuletic tamam. Petar Skuletic buraya geliyor yolda, sağlık muayenesi olacak. Zaten kadroya mecbur almamız gerekiyor" dedi.
29 yaşındaki 1.93 boyundaki Sırp santrafor, 2017-2018 sezonunda Gençlerbirliği forması giymiş ve 31 maçta 11 gol atıp, 3 asist kaydetmişti. Son olarak oynadığı Montpellier forması altında 36 maça çıkan Skuletic, takımı adına 1 gol ve 2 asistlik katkı yapmıştı.
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