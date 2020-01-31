Ankara’da derbi günü

Yarın Başkent Voleybol Salonunda oynanacak müsabaka saat 17:30’da başlayacak.

Geçtiğimiz hafta iki takım da yaptığı karşılaşmaları kazanarak haftayı üçer puanla kapatmışlardı.

Halkbank takım kaptanı Faik Samed Güneş, maçın önemini bildiklerini belirterek şunları söyledi:

“Hafta sonu Ziraat Bankası ile oynayacağımız Ankara derbisine en iyi şekilde hazırlandık. Maçın iki taraf için de öneminin bilincindeyiz. Biz Halkbank olarak her zaman olduğu gibi, fairplay çerçevesinde Ankara’ya, Halkbank voleybol kültürüne yakışır bir maç ortaya koymak istiyoruz. Umarım, kazanan taraf biz oluruz. Arkadaşlarıma çok güveniyorum. Bir de Halkbank’a gönül veren voleybolseverlere... Onları tribünlerde görmek istiyoruz.”