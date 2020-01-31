﻿
Ankara’da derbi günü
﻿
Site İçi Arama
﻿

ANKARA’DA DERBİ GÜNÜ

Ankara’da derbi günü

AXA Sigorta Efeler Ligi’nin 15.haftası Ziraat Bankası ile Halkbank arasında oynanacak derbi maça sahne olacak.

618 Okunma

Yarın Başkent Voleybol Salonunda oynanacak müsabaka saat 17:30’da başlayacak.

Geçtiğimiz hafta iki takım da yaptığı karşılaşmaları kazanarak haftayı üçer puanla kapatmışlardı.

 Halkbank takım kaptanı Faik Samed Güneş, maçın önemini bildiklerini belirterek şunları söyledi:

“Hafta sonu Ziraat Bankası ile oynayacağımız Ankara derbisine en iyi şekilde hazırlandık. Maçın iki taraf için de öneminin bilincindeyiz. Biz Halkbank olarak her zaman olduğu gibi, fairplay çerçevesinde Ankara’ya, Halkbank voleybol kültürüne yakışır bir maç ortaya koymak istiyoruz. Umarım, kazanan taraf biz oluruz. Arkadaşlarıma çok güveniyorum. Bir de Halkbank’a gönül veren voleybolseverlere... Onları tribünlerde görmek istiyoruz.”

ETİKETLER
Mağlubiyet sonrası açıklamalar
Osmanlıspor, Adana sınavını geçemedi
1
Gençlerbirliği, İstanbul'dan puansız döndü
3
İşte yeni transferler...
Kırmızı karalardan şaşırtan ilk 11
Fatih Mert transferleri açıkladı
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿