Maça Çeyrek Kala Bugün 20.00'da

Gençlerbirliği'nin Başakşehir deplasmanından anlık haberler, Ankaragücü'nün transfer durumları ve evinde Kasımpaşa ile mücadele edeceği karşılaşmaya ilişkin tahminler, Osmanlıspor'un Adanaspor deplasmanında nasıl bir performans göstereceği, Keçiörengücü'nün evinde ağırlayacağı Adana Demirspor'la yaşayacağı mücadele ve daha fazlası Maça Çeyrek Kala'da. Mert Dokuzoğlu soruyor, Gökalp Metin ve Engin Atanaz yanıtlıyor. Sakın kaçırmayın...

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