Geliyor gelmekte olan

MKE Ankaragücü, ligin ikinci devresine fırtına gibi girmekte kararlı. Süper Lig'de 13 puanla 17'inci sırada bulunan ve Pazar günü Kasımpaşa'yı ağırlayacak Ankaragücü'nün yeni transferleri Friedrich ve Lobjanidze'yi tanıyalım.
Tam ismi Ricardo Henrique Schuck Friedrich olan Ricardo Friedrich; 26 yaşında, Brezilyalı futbolcu. Kaleci pozisyonunda oynuyor, 1.88 boyunda. Ülkesi Brezilya'da Ituano ve Bento Gonçalves formaları giydi. Finlandiya'da RoPS ve son olarak Norveç'te Bodo Glimt formalarını terletti. Friedrich, geçen sezon Norveç'te en iyi kaleci seçildi. Kariyerinde toplam 117 resmi maça çıktı.
Saba Lobjanidze; 25 yaşında, Gürcü futbolcu. Sol kanat pozisyonunda oynuyor. 1.75 boyunda. Ülkesi Gürcistan'da Dinamo Tiflis ve Chikhura takımlarında forma giydi. En son ise Danimarka'da Randers formasını terletti. Bu sezon 16 maçta, 9 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Milli takım formasını 8 kez sırtına geçiren Saba, 2 de gol kaydetti.
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