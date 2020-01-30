Yasak Kalktı

MKE Ankaragücü'nden yapılan resmi açıklama şu şekilde;

"2019-2020 Spor Toto Süper Lig Cemil Usta sezonunun ikinci devresinde güçlü bir kadro kurmayı hedefleyen Yönetim Kurulumuz, transfer yasağını kaldırarak takımımıza transfer edilecek futbolcuların lisans tescil işlemlerine başlamıştır.

Transfer yasağı ilgili açıklama yapan Yönetim Kurulumuz;

Değerli Ankaragücü taraftarları,

“Camiamıza yakışır bir takım oluşturmak için gece gündüz demeden yoğun bir mesai harcayarak, transfer yasağını resmi olarak kaldırdık. Büyük bir titizlikle, scout ekimizle yaptığımız çalışmalar sonucu bugün anlaştığımız iki futbolcumuz takımımızla birlikte antrenmana çıkmış, bir futbolcumuz ise sağlık kontrolü bittikten sonra takımıza katılacaktır. Prensipte anlaştığımız diğer futbolcular ise yarın yapılacak antrenmana yetiştirilecektir. Camiamıza bu müjdeli haberi vermenin büyük mutluluğunu yaşıyoruz.

Göreve geldiğimiz günden beri maddi ve manevi anlamda büyük fedakarlıklar yapan Yönetim Kurulumuz, Ankaragücü’nü yok olmaktan kurtarmış ve Süper Lig’de yarışmacı bir takım oluşturmak adına transfer çalışmalarında da sona gelmiştir. Ankaragücümüzü en iyi yerlere getirmek için mücadelemiz hiç durmadan devam edecektir. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın.

Yeni başarıların yakalanabilmesi ve yeni hedeflere ulaşılabilmesi adına her zamankinden daha fazla desteğe, birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz bu dönemde, tüm taraftarlarımızı hafta sonu mücadele edeceğimiz Kasımpaşa karşılaşmasını izlemeye ve takımımıza destek olmaya bekliyoruz.

Saygılarımızla…”

MKE Ankaragücü Yönetim Kurulu

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