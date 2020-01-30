Transfer yasağı kalktı mı?

Güçlü Yorum'da Klasspor Tv Genel Yayın Yönetmeni Bülent Atlas, Gazeteci Meriç Enercan ve yorumcu Engin Atanaz, Ankaragücü'nde ki son gelişmeleri ve transfer yasağına ilişkin detayları konuştu. Programda, "Normalde transfer yasağı bugün kalkıyormuş. Sorun şu olmuş, devlet kurumlarından gelecek Ankaragücü'ne yardımların nakit konusunda sıkıntı olmuş. Yarın (Bugün) Ankaragücü'nün transfer yasağı kalkıyor, yeni transferler tesislerde şu an. 6-7 transfer yapılacak, bunların 3-4 tanesi tesislerde şu an. Bugün gelmiş olanlar, Kasımpaşa maçında oynayabilecekler. Kasımpaşa maçında yeni hoca ve futbolcularla sahada olacak Ankaragücü. Yöneticiler, şahsi teminatları göstererek sorunları çözmüşler. İsimleri biliyorum, ama TFF'de remi imza henüz yok. Fatih başkan, isimleri paylaşmamamı rica etti, onun için paylaşmıyorum. 1 Şubat'dan sonra bazı futbolcuların dosyaları gelecek, yaz döneminde transfer yasağına neden olabilir bu durum. Ankaragücü ligde kalırsa zaten bu sorunları aşacaktır, şu ana kadar 60 Milyon liraya yakın para verildi. Büyükşehir Belediyesinden, valilikten, MKE'den gelen yardımlar var. 2 kanat, 1 kaleci, 1 forvet düşünülüyor. Mustafa Reşit Akçay'ın onayıyla bu transferler hallediliyor. İsim vermememiz Ankaragücü lehine olan bir durum. Rakiplerin iştahı kabarabilir, transfer yapmayacaklarsa da yapmak isteyebilirler. Menajerlerin iştahı kabarabilir. Gelecek futbolcular hazır oyuncular" açıklamaları yapıldı.