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Fatih Mert Müjdeli haberi verdi
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FATİH MERT MÜJDELİ HABERİ VERDİ

Fatih Mert Müjdeli haberi verdi

MKE Ankaragücü'nde Başkan Fatih Mert, müjdeli haberi verdi.

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MKE Ankaragücü'nde Başkan Fatih Mert, müjdeli haberi twitter'dan duyurdu. Kaleci ve sol açık oynayan futbolcunun idmanda yer aldığını duyurdu. Forvet'in de akşam Ankara'da olacağını müjdeledi. 

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