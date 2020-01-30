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3 eksikle hazırlıklar tamamlandı
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3 EKSİKLE HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

3 eksikle hazırlıklar tamamlandı

Süper Lig'in 20'inci hafta açılış maçında Başakşehir'e konuk olacak Gençlerbirliği hazırlıklarını tamamladı. Gençlerbirliği, öğleden sonra İstanbul'a geçecek.

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Yarın haftanın açılış maçında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak olan Gençlerbirliği hazırlıklarını tamamladı. Isınma hareketleri ve dar alanda top kapma oyunu ile başlayan antrenman son bölümde yapılan taktik çalışma ile noktalandı. Antrenmana tedavileri süren Stancu, Sio ve Sessegnon katılmadı. Kımızı siyahlılar, öğleden sonra hava yolu ile İstanbul’a geçecek.

 

 
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